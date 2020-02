¡Solo 12 días! Pamela Anderson se separó de Jon Peters

La modelo le confirmó a The Hollywood Reporter que, decidieron tomarse un tiempo para revaluar la relación y lo que quieren para su vida, además, mencionó que la boda, que se realizó el pasado 20 de enero, no se ha oficializado legalmente ya que no había completado los papeles legales.

Esta fue la quinta boda para la ‘sex simbol’, pues estuvo casada con Tommy Lee; con quien tiene dos hijos, con el jugador Kid Rock y con el jugador de poker profesional Rick Solomon; con él pasó dos veces por el altar.

Anderson ya había tenido un romance con el productor de cine Jon Peters hace más de 30 años.