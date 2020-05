Salió del carro para escuchar el mensaje de su amante y dejó el Bluetooth prendido

Un pequeño accidente que le costó ser descubierto por su esposa, dejó el celular conectado al Bluetooth del carro.

Ese compa ya está muerto, pero no le han avisado, así es como nombran a uno de los videos más virales de la web por estos días.

Fue grabado en México causa tanta gracia, como dolor, como ira y varios sentimientos más. El sujeto protagonista de este clip, decidió bajarse del carro para poder escuchar un mensaje de su “arrocito en bajo”, su amante.

(Mira esto:Extraña caída de joven en la que alcanzo a ¿Levitar?)

Gracias a la tecnología de los vehículos en la actualidad, los teléfonos se conectan al carro para poder contestar llamadas, escuchar música y no tener que mirar el celular mientras se conduce.

Él lo dejó conectado cuando se bajó y dio reproducir el mensaje que su “amiga” le había enviado.

Hola mi amor ¿Por qué no me has enviado mensaje? ¿Estas con tu esposa o qué? ¿Nos vamos a ver hoy o no?