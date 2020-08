Sacerdote pide que no haya vacuna o que mueran los “pecadores” que no van a la iglesia

Muchos son los que esperan con ansías que haya una vacuna para poder volver a la “normalidad”. Sin embargo, este no parece ser el pensamiento de todos o, por lo menos, lo el de un sacerdote en Brasil que desató polémica al pedir que no hubiese vacuna o que murieran las personas que no van a la iglesia.

Antônio Firmino Lopes Lana fue el religioso que se volvió popular por tan “buenos deseos”.

En plena eucaristía el hombre el hombre echó el sermón dirigido especialmente para los “flojos” o “pecadores” que gozan de buena salud y que no van a la iglesia por miedo.

Pároco da Paróquia de São joão Batista, em Visconde do Rio Branco/MG, desejando a morte de fiéis que evitam a missa devido ao COVID. É uma conduta inadmissível. Esse miserável tem que responder por isso. Espalhem até chegar nos lugares certos. pic.twitter.com/IPgctxrYD2 — O Georges (@GeorgePlural) August 24, 2020

“Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?‘”, fueron las palabras que pronunció el sacerdote.

“Hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”, finalizó.

El hecho quedó registrado en un video que se estaba transmitiendo en vivo, el cual no tardó en hacerse viral.

Lo dicho por Lopes Lana causó tanta indignación que tuvo que salir a pedir disculpas.

“Rezad por mí, yo soy débil también. Yo soy pecador, tengo mis miserias y preciso de misericordia”, expresó.