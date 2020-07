Rick and Morty: échele un vistazo al primer adelanto de la quinta temporada

La cuarta temporada de Rick and Morty ya quedó par la historia, y aunque se acabó este mismo año, por ahora no hay indicios de que la llegada de la próxima temporada legue pronto. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Adult Swim presentó un adelanto de la quinta temporada de la serie, lo que da a entender que podría no tardarse mucho tiempo.

El video fue publicado en el canal de YouTube de “Adult Swim Con” de cara al lanzamiento de la Comic Con, que este año llega de manera virtual y bajo el nombre de “Comic-Con at Home”.

En este adelanto vemos al dúo en medio de una situación que al parecer no tiene escapatoria, o eso es lo que parece, pues tanto Rick como Morty siempre encuentran alguna escapatoria por mala idea que sea.

Por el momento no se ha hablado de alguna fecha específica para el estreno de la quinta temporada, pero por temas del COVID-19 puede que esta se demore u poco más, como ha pasado con algunas producciones.

Por su parte, Sarah Chalke, actriz que da voz a Beth Smith, aseguró para Digital Spy no haber leído ningún guión de la quinta temporada hasta el momento.

“Hasta el momento, de la temporada número cinco, aún no hemos leído. Ya están escribiéndola. Pero tal parece que vamos a esperar para grabar hasta que las cosas se calmen un poco”.