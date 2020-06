Revelan imágenes de “un pie” que pertenecería a una extraña criatura

El debate se abrió en redes sociales (como es costumbre) y muestra una extraña imagen que dejó desconcertados a muchos, pues lo que se muestra allí es realmente difícil de interpretar.

La fotografía que se conoció a través de Twitter, muestra un pie, pero al parecer, y según apuntan algunos usuarios, no se trata de un animal, más bien se trataría de un “ser jamás antes visto”.

Algunos apuntan que se trataría del pie de un hombre muerto, pues tanto el color, como la forma hacen creer esto, ya que la imagen refleja que pertenecería a un ser no muy amigable (en caso de estar vivo).

Alguno otros expertos bajaron los ánimos de la publicación asegurando que se trata de un Xylaria Polymorpha, una clase hongo el cual tiene una imagen similar a la de un pie cuando crece, pero eso sí, genera muchas dudas para quien desconoce de su existencia.

Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020