Revelan fecha de los estrenos de los nuevos capítulos de Rick and Morty

Pese a que creemos que por estos días todas las noticias son alarmantes, pues nuestras series favoritas se encargan de darnos esa fuerza que necesitamos para seguir dentro de nuestras casas guardando cuarentena.

Este es el caso de Rick and Morty, la serie que regresó para alegrarnos la vida con su cuarta temporada, a la que le hacía falta una serie de capítulos para cerrar por completo esta fase. Pues bien, a través de su cuenta de Twitter, la misma cuenta oficial de la serie hizo oficial no solo las fechas de sus próximos capítulos, sino también el nombre de cada uno de ellos.

Imagining episodes based on their name is almost as fun as watching episodes.

New #rickandmorty returns May 3 at 11:30pm on @adultswim. pic.twitter.com/xfo0pGtK4S

— Rick and Morty (@RickandMorty) April 14, 2020