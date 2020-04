Reportera mostró a su esposo “en bola” mientras realizaba un informe desde su casa

De las situaciones incómodas que generan las videollamadas, sin duda es cuando alguien, sin previo aviso, se atraviesa sin percatarse que los demás integrantes pueden darse cuenta de lo que sucede tras la cámara. Sin embargo, una cosa es atravesarse sin querer y otra muy distinta es cuando se es enfocado.

Este fue el caso de Melinda Meza, la reportera que trabaja para la KCRA 3, y cuando presentaba uno de sus informes desde casa, su esposo fue quien se robó el protagonista mientras daba su tutorial de cómo peinarse en épocas de aislamiento preventivo.

California news reporter, Melinda Meza, accidentally showed off a naked man in the shower during a live broadcast from her bathroom.

The silhouette is believed to be that of Meza’s husband, Mike de Lamber. Meza is a correspondent for KCRA 3 in Sacramento. pic.twitter.com/khWK36kLkC

— Marvelous Ngale (@marvelous_ngale) April 21, 2020