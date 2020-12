El regalo perfecto no exis… ¡Anuncian la mesa de pinball oficial de Led Zeppelin!

Se acerca la navidad y desde ya muchos inician la búsqueda del regalo perfecto, por lo que Stern Pinball, Inc., la legendaria marca encargada de diseñar y construir mesas de pinball inspiradas en toda clase de series, películas, personajes y agrupaciones musicales, reveló su última joya.

En esta oportunidad la compañía pensó en nada más y nada menos que los fanáticos de Led Zeppelin, pues Stern Pinball oficializó el lanzamiento de la mesa que con sus diseños hace alusión a características y canciones de la banda.

Los diseños de la mesa están inspirados en el álbum ‘III’ de Led Zeppelin de 1970, haciendo referencias a canciones como “Good Times Bad Times”, “Whole Lotta Love”, “The Song Remains The Same”, “Rock And Roll”, “Trampled Under Foot”, “Ramble On”, “Kashmir”, “Immigrant Song”, “Black Dog” y “Communication Breakdown”.

Y si quiere ver cómo funciona, aquí una demostración.