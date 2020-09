El 25 de julio de 1980 AC/DC lanzó uno de sus álbumes más importantes de su carrera musical, el Back Black, meses después de la muerte de su exvocalista Bon Scott, quien perdió la vida el 19 de febrero de ese mismo año.

Para hablar de cifras exactas, el Back in Black es considerado como uno de los álbumes más vendidos en la historia del rock, con 50 millones de copias hasta la fecha.

En Radioacktiva celebramos los 40 años de este álbum con un especial que no se puede perder, donde hablamos del álbum y de paso le seguimos el rastro a las historias que AC/DC contó con su séptimo disco.

Pero para seguir celebrando su cumpleaños, queremos entregar un combo de premios agrandado el cual incluye:

1. Frisbee del Back in Black

2. Gorra de del Back in Black

3. Black in Black – 40th Anniversary

4. Combo “I Love Rock N´Roll” de McCarthys Iris Pub

¿Qué debo hacer para ganar?

Al escuchar la señal de AC/DC en Radioacktiva 97.9 debe llamar a nuestras líneas acktivas (3267618 – 018000956677) y así inscribirse a nuestro formulario.

El próximo 02 de octubre se realizará una serie de preguntas en El Gallo de Radioacktiva para seleccionar al ganador. Así que pendiente de Radioacktiva 97.9 para que pueda llevarse este combo agrandado con papitas que le entrega el Planeta Rock.

Revise términos y condiciones.