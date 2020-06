PlayStation 5 se lanzó con juegos y una cantidad de memes increíbles

El lanzamiento de la consola de Sony logró acaparar al mundo entero debido a que se trataba de las revelaciones más importantes del 2020.

Con la PlayStation 5 llegó una nueva generación de videojuegos increíble, además de un diseño sofisticado con un blanco, como advirtiendo la llegada del esperado futuro de las consolas. Aunque las generaciones anteriores de la Playstation venían en diferentes colores, la PlayStation 5 viene en una presentación que logró superar las expectativas de quienes no esperaban menos de la compañía.

Aparte del lujoso lanzamiento y las opiniones frente a la nueva generación que trae Sony con la PlayStation 5, pues los memes no se hicieron esperar, sobre todo los que se burlaron del diseño y quienes aseguran que tendrán que alistar el dinero para realizar la compra.

Got the #PS5 early 😍😍😍 pic.twitter.com/eo2PaNWMFt

Vendo @PlayStation 5 edición pro plus 8k, si no sabe de consolas no opine #PlayStation5 pic.twitter.com/wuTOScfq7B

— Glenn Simanco☆ (@glennsimanco) June 12, 2020