Personalice su nombre con el clásico diseño de Motörhead

La banda británica publicó una página web en la que sus seguidores pueden personalizar su nombre con el icónico diseño de Motörhead.

Los Motörfans pueden compartir el diseño en las redes sociales o pueden estamparlo en una camiseta por el costo de 25 libras (126,000 pesos colombianos).

En la página web, los fanáticos de la banda también podrán crear diferentes playlists con las canciones más potentes.

Aquí la página: https://everyplaylistlouder.com/