¿Y entonces Pau Donés si logró besar a ‘La flaca’? Aquí la historia detrás de este himno

Este martes el mundo de la música amaneció con una triste noticia: la muerte de Pau Donés, la voz de Jarabe de Palo, quien desde el 2015 emprendió una batalla contra el cáncer que tristemente perdió este 2020.

Si bien Jarabe de Palo entregó a la música valiosas letras que siempre quedarán como un gran recuerdo que dejó Donés, pues su canción ‘La Flaca’ es quizá el himno de la agrupación española. Es por eso que esta gran canción aparte de contar la historia de una “tremendísima mulata”, en realidad la flaca sí existió y fue una fuente de inspiración para Donés.

La historia nos lleva a 1995, cuando Jarabe de Palo emprendió un viaje a La Habana en compañía del director Fernando de France, con quien iban a grabar el video de la canción “El lado oscuro”. Al llegar a la isla, dejar sus pertenencias y salir a tomar algo a una discoteca llamada 1830 (conocida como La Tasca), Donés se dejó llevar por la belleza de una mujer que sin pensarlo sería una gran inspiración en su futuro.

Su nombre era Alsoris Guzmán, una cubana a quien le encantaba salir a bailar en ‘La Tasca’. Por otro lado, la banda estaba buscando una mujer para grabar el video, el cual no estaba saliendo como querían, pues en la Habana llovía como nunca, pero esto sirvió para “hacer tiempo” y de esta manera Pau Donés aprovechó para acercarse más a Alsoris.

Después de visitar por varias noches el bar, le preguntaron a la mujer si quería hacer parte del videoclip, por esta razón Guzmán ya tenía que ir de arriba hacia abajo con la banda, pero lo que más le afectó a Donés es que sin querer, terminó enamorándose de ‘La flaca’.

“La noche antes del viaje salimos a celebrar, volvimos al hotel de madrugada y ya en la habitación, Alsoris, como cada noche, me dio un beso en la mejilla y se metió en su cama. Fui al baño y al salir, viendo a ese ángel negro enfundada entre sábanas blancas, no me pude reprimir. Me recosté en la cama, la abracé y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome en la cara, abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido”, contó Pau en su momento.

El músico se levantó de la cama y en un trozo de papel, mientras miraba como dormía la mujer, escribió lo que “en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana”.

¿Pero la besó o no?

Bueno, al parecer Donés salió ganador de aquel viaje, pues según El Mundo, donde hace algunos años entrevistaron a “La Flaca”, si logró besarla:

“Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa”.

Y bueno, puede a que a Pau las cosas no le resultaron como quería, pero eso sí, nos dejó esta gran canción: