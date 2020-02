Pastor que pidió US$ 50 millones por resucitar a Bryant afirma que “sí ha revivido gente”

Nigel Gaisie, el pastor ghanés que aseguró que traería a la vida a la fallecida leyenda del deporte Kobe Bryant y a su hija Gianna, afirmó a la emisora colombiana Blu Radio que “Dios lo ha usado para traer a algunas personas de la muerte”.

El religioso africano aseguró que es un ‘profeta’ y que Dios habla con él a diario:

Gaise aclaró a la emisora que él nunca afirmó que reviviría a Kobe, que murió el pasado 26 de enero, pues afirmó “Dios nunca le dio la instrucción de hacerlo”:

“Jamás afirmé que traería de vuelta a la vida a Kobe Bryant, ni siquiera lo conocí. Claro que Dios me ha utilizado como instrumento para revivir personas. No obstante, el Señor nunca me dio instrucciones de traer de vuelta a Bryant”.