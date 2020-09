¿Demasiado? Pareja paga una millonada por conocer el sexo de su bebé en el Burj Khalifa

Los “excéntricos” gustos de los influenciadores siguen dando de qué hablar en todo el mundo. Esta vez, un video se volvió viral en donde supuestamente dos personas dedicadas a las redes sociales decidieron pagar una millonada para revelar el sexo de su bebé en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.

Anas y Asala Marwah serían los influenciadores responsables del increíble show de luces que se evidenció en casi toda la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, desde donde se pudo evidenciar que su bebé próximo a nacer será un niño.

El edificio estuvo totalmente iluminado de azul, indicando el género del bebé; posteriormente, por medio de una frase, la familia Anasala recibió las felicitaciones por el nuevo integrante.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar; algunos internautas critican a los influenciadores por “excéntricos“, mientras que otros los felicitan y aplauden la forma de conocer el género de su bebé.

Los influenciadores decidieron compartir el momento en su cuenta de YouTube, desde donde publican anécdotas e historias de su vida. El video del Burj Khalifa ya tiene más de 18,000,000 vistas y 260,000 comentarios.



¿Usted qué opina? Mire acá el controversial video de la celebración:

Couple paid around USD 95,000 to reveal the gender on Burj Khalifa, Dubai. pic.twitter.com/68pxHaO2cB

— #SavePriyanshu (@crowngaurav) September 10, 2020