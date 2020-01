Ozzy Osbourne estrena primer adelanto de su documental “The Nine Lives of Ozzy”

El “Príncipe de las tinieblas” ha logrado sobrevivir a una de las épocas más críticas de su vida, sin embargo, ya está listo para estrenar su documental “Biography: The Nine Lives of Ozzy”, del cual ya podemos ver su tráiler.

Este material contó con la producción de A&E para su serie “Biografía”. Relatará la historia del músico desde su infancia, como surgió desde la Birmingham obrera y llegó a la cima de la fama con Black Sabbath; además de su proyecto en solitario y hasta el reality que compartió con su familia.

El documental también cuenta con la aparición de Rick Rubin, Marilyn Manson, Jonathan Davis, Rob Zombie y Jack Osbourne.