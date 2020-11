¡Es oficial! Nine Inch Nails ya hace parte del Salón de la Fama del Rock and Roll

Nine Inch Nails ahora hace parte del Rock And Roll Hall Of Fame, transmisión que estuvo a cargo de HBO en la edición del 2020.

La agrupación fue recibida con las palabras de Iggy Pop, quien en su discurso los comparó con el legado musical de Bob Dylan, Nirvana, George Clinton y Michel Houellebecq. Los elogios en la noche para la banda no faltaron, y hasta St. Vincent, Miley Cyrus y Saul Williams felicitaron a Nine Inch Nails por su llegada al Salón de la Fama.

Por su parte, Trent Reznor en su discurso agradeció a Iggy y a sus compañeros de banda por continuar con el camino musical que ha entregado la banda.

“Incluso ahora, la música ha sido lo que me ha mantenido en pie y como artista, pienso que el logro más significativo es darse cuenta que algo que creaste desde un lugar íntimo y frágil ha alcanzado, resonado y afectado a alguien más, posiblemente cambiando cómo ven el mundo … gracias por su reconocimiento”, dijo Reznor.

De paso, agregó que la carrera musical de la banda aún tiene recorrido.

“Este viaje está lejos de terminar si tengo algo que decir sobre ello, así que dejemos de lamentarnos y pongamos manos a la obra. Espero verlos pronto en persona”.