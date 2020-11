Murió el actor que interpretó a Darth Vader en Star Wars

Dave Prowse, quien interpretó al icónico villano Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, murió a sus 85 años durante el sábado 28 noviembre.

El representante del actor británico, Thomas Bowington, fue quien reveló el suceso. “Anunciamos, con enorme tristeza, que nuestro cliente Dave Prowse falleció ayer (sábado) a los 85 años”, escribió el hombre en su cuenta de Facebook. El agente manifestó que Prowse murió por una “enfermedad breve”, sin embargo, no reveló muchos detalles.

It’s with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020