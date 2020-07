Mujer que perdió su billetera en 1962 la recupera en el 2020

Donna Brown, una mujer estadunidense de 73 años, recuperó una billetera que extravió en el año 1962 cuando tenía 15 años.

En 1962, Brown perdió la billetera en el baño de uno de los cines de Lodi, en California, Estados Unidos.

Durante el 2020, el dueño del edificio quiso empezó a realizar obras de remodelación, pues quiere convertirlo en un centro cultural.

Mientras el dueño estaba realizando las nuevas adecuaciones al lugar, encontró en el desván la billetera de Brown, que contenía sus documentos.

El hombre, empezó a buscar a través de Facebook a Donna Brown, que apareció pocas horas después de que se hiciera el anuncio en la red social.

Donna Brown no podía creer que después de 58 años encontró su billetera, la cual contenía un dólar que ella consideraba como un amuleto de la buena suerte.

A 60’s flashback! Construction crews in Lodi found a wallet in the wall of the old Sunset Theater 58 years after it went missing. Why the wallet’s owner says getting it back is so important on @CBSSacramento pic.twitter.com/0NQTPb56Tg

— Velena Jones (@velenajones) May 21, 2020