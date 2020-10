Muere Conchata Ferrell, actriz de ‘Two and a Half Men’, a los 77 años

La industria de la televisión y el entretenimiento está de luto debido a la muerte de Conchata Ferrell, actriz de Hollywood, y conocida por su papel en Two and a Half Men, como lo reportó Deadline.

Conchata Ferrell tenía 77 años de edad y muerte se le otorga a complicaciones relacionadas con su corazón.

Además de haber ocupado un gran lugar en Two and a Half Men, también hizo parte de importantes producciones como Good Times, E/R, Grace and Frankie, Buffy the Vampire Slayer y BJ and The Bear.

Conchata nació el 28 de marzo de 1943 en Charleston, West Virginia. Murió en el Hospital Sherman Oaks del estado de California rodeada por sus familiares.

Gracias a su papel como Berta, Ferrell estuvo nominada en dos oportunidades al premio Emmy en la categoría de “mejor actriz de reparto en una serie de comedia”.