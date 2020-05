Mike Tyson muestra su impresionante cambio físico al bajar 45 kilos

Una vez más el exboxeador causó impacto en el mundo, esta vez para mostrar su cambio físico y enseñar su nueva imagen al haber bajado 45 kilos, mostrando los resultados y llevándose todos los comentarios.

A sus 53 años, Mike Tyson se puso a la tarea de bajar los kilos de más que los estaban aquejando, mostrando ahora una figura definida y fuerte como en sus épocas doradas del boxeo.

El secreto de Tyson, más allá de un entrenamiento físico notable, es su alimentación, pues con una vida netamente vegana, como lo ha reconocido decenas de veces, admitió que “Convertirme en vegano me ha dado la oportunidad de vivir una vida sana. Estaba tan congestionado de todas las drogas y cocaína que difícilmente podía respirar”.

Además de eso, la leyenda del boxeo también habló de su nueva teoría de vida como una experiencia que lo salvó del abismo:

“Tenía presión arterial alta, estaba casi muriendo y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida. He perdido peso. Bajé más de 45 kilos y me sentí con ganas de cambiar mi vida, hacer algo diferente y me convertí en vegano”.

Mike Tyson 2009 Vs. Mike Tyson 2020. La edad es sólo un número…💪🔥 pic.twitter.com/ZjO0DKnllN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 26, 2020

La teoría de Mike tiene el respaldo de su nueva imagen que expone enredes sociales, sin duda un cambio físico notorio.