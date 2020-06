Médico de la WWE confirma caso de luchador con COVID-19 y enciende las alarmas

La alerta del COVID-19 llegó hasta la industria de la lucha libre, por esta razón desde la WWE se encendieron las alarmas con el contagio de uno de los luchadores, pues como registran varios portales internacionales, la empresa ya recibió el primer caso y deberá tomar cartas en el asunto.

El encargado de dar la noticia fue el periodista Ryan Satin, quien suministró la información a través de su cuenta de Twitter. Fue el doctor Jeffrey Dugas, asistente médico de la WWE quien dio la noticia en un comunicado de prensa que un luchador del Performance Center dio positivo por COVID-19 y que además estuvo presente en la jornada de grabaciones, por lo que ahora la empresa beberá implementar las pruebas adecuadas a lo demás luchadores para descartar cualquier indicio de virus.

BREAKING: A developmental talent in WWE who was last on site at the Performance Center on June 9 has tested positive for COVID-19.

All talent, production crew and employees who were on-site will now be tested.

Following the results, WWE plans to proceed w/ normal schedule.

— Ryan Satin (@ryansatin) June 16, 2020