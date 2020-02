Margot Robbie dio cátedra de rock y metal en el programa de Jimmy Fallon

La actriz australiana Margot Robbie fue una de las invitadas al conocido show de Jimmy Fallon, donde no solamente llamó la atención por su belleza, también por su amor al rock y al metal.

Margot, quien ha hecho parte de exitosas películas como Escuadrón Suicida, Birds of Prey, Once Upon a Time in Hollywood y El lobo de Wall Street (entre otras) demostró su amor por el rock y el metal en un mano a mano con el presentador.

El reto consistía en nombrar agrupaciones en el mejor tiempo posible y sin repetir alguna banda; Aerosmith, KISS, Slipknot, Metallica fueron algunas recordadas por la actriz.