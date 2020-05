Los tres Spider-Man pudieron estar juntos en la misma película

Spider-Man: Un nuevo universo, película de animación de la franquicia, casi reúne tres versiones de imagen real del hombre araña. Es decir, a Tobey Maguire, Andrew Garfield y el actual Peter Parker, Tom Holland.

Esto sin duda pudo ser satisfactorio para los fanáticos, sin embargo el estudio pensó que era “muy pronto” para unir los tres universos.

La cinta hace referencia a las tres versiones del personaje, pero en ningún omento se juntan las estrellas en una escena. Sony consideró muy prematuro hacer esto y, además, muy caro.

We pitched the Sony brass an ambitious tag involving Spider-Ham, Tobey, Andrew, and Tom. They felt it was “too soon”#SpiderVerse #QuarantineWatchParty https://t.co/E91H1eLysr

— Christopher Miller (@chrizmillr) May 7, 2020