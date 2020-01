Los álbumes discográficos más esperados de este 2020

PETO SHOP BOYS – Neil Tennant y Chris Lowe lanzarán el 24 de enero ‘Hotspot’, su decimocuarto álbum producido por Stuart Price. Ya hemos podido escuchar ‘Dreamland’ con Years & Years y ‘Burning the heather’ con Bernard Butler en la guitarra.

GREEN DAY – Cuatro años después de su última entrega, el 7 de febrero llegará el decimotercer disco del trío californiano, ‘Father of all motherfuckers’.

THE KILLERS – Brandon Flowers y compañía regresarán con su sexto trabajo ‘Imploding the Mirage’, la continuación de ‘Wonderful Wonderful’ de 2017.

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND – Los fans del ‘jefe’ quieren que se reúna de nuevo a la E Street Band, con la que no graba un álbum con canciones inéditas desde 2012. El productor Ron Aniello publicó dos imágenes en Instagram que indican que 2020 será el año.

NINE INCH NAILS – Trent Reznor reveló a Revolver Magazine que en 2020 reunirá a la banda para grabar nueva música y salir de gira.

THE 1975 – El 21 de febrero llegará el cuarto disco de los ingleses The 1975, ‘Notes On A Conditional Form’, que tendrá 22 canciones.