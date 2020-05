¿Lo notó? Fans de Volver al Futuro acusan a Netflix de editar una escena

Los fanáticos de la trilogía Volver al Futuro mostraron su inconformismo después de notar que la plataforma había editado una de las escenas de la segunda entrega.

Una de las producciones más importantes de la ciencia ficción fue tendencia gracias al hallazgo de uno de su fans, y todo transcurre en la segunda película de la trilogía, cuando Marty McFly viaja a la época de la adolescencia de sus padres para recuperar el almanaque deportivo y asín evitar que Griff Tannen se vuelva millonario en un futuro paralelo, donde se convierte en un magnate millonario gracias a las apuestas.

La escena, para ser más específicos, es cuando Marty McFly observa la portada de “Oh La La Magazine”, pensado que había encontrado el almanaque, pero solo se trata de una revista para adultos. Según reportaron los fans, Netflix había editado la escena, eliminando la portada, pues se trata de un contenido para adultos.

If they sloppily edited this beloved trilogy, WHO KNOWS what OTHER films they’ve tampered with without you even noticing? https://t.co/Y1F5Wwy13M pic.twitter.com/Yr9mUItJQx

Here’s the @netflix edit of Back to the Future Part 2.

¿Usted lo notó?

Hey @netflix you wanna explain to me why you edited #BackToTheFuturePart2 ?

This is the original scene.

You cut out the magazine cover discovery and 2 lines from Marty.

And not even that well. Your edit was sloppy AF.

What gives? pic.twitter.com/93PRXa3TMQ

— Salty Nerd (@salty_nerd) May 19, 2020