LEGO lanzaría figuras del dúo musical Daft Punk

LEGO (Lego system A/S), una empresa danesa de juguetes, cuyo producto más conocido son los bloques de construcción, realizó una convocatoria la cual se llamó: LEGO Ideas: Music To Our Ears, en la que cientos de personas enviaron sus propuestas de nuevos juguetes, buscando que la marca considere fabricarlos según la demanda de los consumidores.

La convocatoria llegó a su fin el pasado 25 de mayo. Entre los ganadores se encuentran las figuras del dúo francés ‘Daft Punk’, conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, y ‘Gorillaz’.

Sin duda, los productos serán muy atractivos para el público, pues ambas bandas tienen un gran número de fans alrededor del mundo.

También se encuentran entre los ganadores figuras de ‘Bethoveen’, un cuarteto de jazz y el set de guitarras Stratocaster.

Aunque LEGO aún debe realizar estudios con respecto a presupuestos, licencias y la verdadera demanda que podrían llegar a obtener estos juguetes, es muy probable que este año se fabriquen estos modelos y empiecen a hacer parte de la colección musical de los más aficionados.