Lanzan nuevo documental sobre la loca vida de Ozzy Osbourne

Este año el ‘Príncipe de las Tinieblas’ lanzó su álbum ‘Ordinary Man’, el primero luego de 7 años sin música nueva, razón por la que el canal de televisión A&E publicó el primer adelanto del nuevo documental sobre la loca vida del rockero: ‘Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne’.

El documental, contará la vida del músico desde su infancia en la pobreza y su tiempo en prisión, hasta convertirse en el líder de Black Sabbath, además de su exitosa carrera en solitario, que lo ha llevado a ganar varios reconocimientos, como un Grammy con su single ‘I Don’t Want to Change the World’.

El documental, que saldrá por la cadena estadunidense el 7 de septiembre de este año, también mostrará cómo se creó el Ozzfest, uno de los más populares dentro de los amantes del heavy metal.

Aquí el tráiler de ‘Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne’: