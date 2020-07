La joven que ha gastado millones en cirugías para ser igual a ‘Barbie’

Bárbara Luna Sipos, una joven húngara de 22 años, se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que su historia sorprendiera a los usuarios de las redes sociales.

La joven, ha gastado alrededor de 80 mil libras esterlinas, más de 365 millones colombianos, en diferentes procedimientos estéticos para convertirse en una ‘Barbie’, icónica muñeca con las que muchas niñas alrededor del mundo han crecido.

Sipos se ha realizado múltiples cirugías plásticas como aumento de senos, dos rinoplastias, reducción del mentón y mandíbula, además, se operó la frente, se levantó las cejas, los labios, los glúteos y también se operó la vagina.

Antes de decidir dedicarse a convertirse en una ‘Barbie’, la joven mujer trabaja como recepcionista, sin embargo, por el acoso de algunos de sus compañeros y jefes, renunció:

“Yo me di cuenta que este tipo de trabajo no era para mí porque vivo en una sociedad donde una mujer muy atractiva no tiene muchas opciones para mantener su trabajo u obtener una posición más alta sin tener sexo con hombres, lo cual no hice, y no quiero hacer”.