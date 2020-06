La Comic-Con de San Diego anuncia fechas para los eventos virtuales

Después de la contingencia que trajo el COVID-19, este año la Comic-Con se une a las transmisiones streaming para no dejar perder este gran evento que por años ha mostrado el lado más geek que tiene el mundo.

La convención que se lleva a cabo en San Diego, California, anunció que este 2020 se llevará a cabo de manera virtual y completamente gratis para todos los fans de su cultura se unan en un sinfín de artículos, cómics, colecciones personajes y todo lo que trae la Comic -Con desde hace décadas.

Es por esta razón que Steve Weintraub, experto del sitio web Collider, ha revelado que la Comic-Con 2020, que llegará de manera streaming este año, se transmitirán una serie de eventos del 22 al 26 de julio, apto para todos los fans de la convención y de manera gratuita.

“Por primera vez en nuestros 50 años, estamos felices de dar la bienvenida virtualmente a cualquiera de alrededor del mundo. Las difíciles condiciones de quedarse en casa hacen que estos tiempos sean difíciles, vemos esto como una oportunidad de esparcir dicha y fortalecer nuestro sentido de comunidad”, dice David Glanzer, el vocero del evento.

BREAKING: San Diego #ComicCon at Home will be held on the same dates as the previously canceled Comic-Con, July 22-26 and be FREE.

They’re promising panels and presentations about comics, gaming, television, film, and a wide variety of topics from publishers, studios, and more. pic.twitter.com/x45hrkPc0U

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 10, 2020