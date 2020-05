KISS, Iron Maiden y System Of A Down se unen a festival streaming de metal

Fueron decenas de consecuencias que generó la propagación del coronavirus a nivel mundial. Varias industrias sufrieron cambios en sus planes y una de ellas fue la de la música, pues los festivales y conciertos que ya tenían fechas confirmadas se vieron obligadas a reprogramar sus shows y en el peor de sus casos, cancelar.

Uno de los afectados por el COVID-19 fue el Download Festival de Inglaterra, pues su edición 2020 se vio obligada a cancelar el show. Sin embargo, y al igual que muchos otros festivales musicales, los organizadores no se quedaron con las ganas de agrupar a la nómina de lujo que se han armado a través de los años para llevarle música a sus fans, como lo prometieron desde un principio y sin el conocimiento de las consecuencias que traería la pandemia.

De esta manera y para no quedarse con las ganas, presentaron el Download Festival tv 2020, una transmisión que se realizará desde el 12 al 14 de junio a través de la cuenta de YouTube del Download. El festival desempolvará grabaciones de su archivo para llevarle a sus fans shows de Iron Maiden, Deftones, System of a Down y Disturbed, pero vea aquí el lineup completo:

KISS

Iron Maiden

System Of A Down

Alestorm

Alter Bridge

Babymetal

Baroness

Black Futures

Black Veil Brides

Bowling For Soup

Bush

Creeper

Deftones

Disturbed

Employed To Serve

Fozzy

Frank Carter & The Rattlesnakes

Funeral For A Friend

Gojira

Holding Absence

Killswitch Engage

Korn

Lacuna Coil

Loathe

Mastodon

Milk Teeth

Motionless In White

NXT UK

Periphery

Poppy

Powerwolf

Skillet

Steel Panther

The Darkness

The Hara

The Offspring

The Pretty Reckless

The Wildhearts

Theory

Twin Temple

Volbeat

Wage War

Wayward Sons

Solo basta con ver el tráiler del festival para estar más que listo con lo que se viene: