Keanu Reeves se rehusó a insultar a Winona Ryder para escena de ‘Drácula’

Hace casi 28 años que se estrenó la cinta y aún siguen saliendo a la luz algunas anécdotas jamás contadas que se vivieron en el set de grabación. La más reciente fue la de Winona Ryder, quien interpretó a Mina Harker en la cinta dirigida por Francis Ford Coppola.

Durante una entrevista con el medio ‘The Sunday Times’, la actriz reveló que experimentó una desagradable situación durante la grabaciones de ‘Drácula’, ya que según relató, para una de las escenas Coppola empezó a insultarla y le ordenó a los demás actores que hicieran lo mismo para que Winona lograra llorar.

No obstante, Keanu Reeves se negó rotundamente a ser parte de la humillación que le estaban haciendo a la actriz, quien en ese entonces tenía 19 años y a su corta edad ya era considerada como una de las artistas más famosas de Hollywood.

“Para ponerlo en contexto, se supone que debía estar llorando. Literalmente, Francis (Ford Coppla) estaba tratando de hacer que todos gritaran cosas que me hicieran llorar, pero Keanu no lo hizo. Simplemente no funcionó. Yo estaba como, ‘¿en serio?’ De alguna manera hizo lo contrario”, dijo Ryder.

El generoso gesto de Reeves se ha sumado a los diferentes relatos que lo califican como uno de los actores más educados y respetuosos de la industria, además, según han contando sus compañeros, el actor siempre se muestra dispuesto a ayudar en lo que pueda a sus colegas.