Jimmy Fallon se une a Brendon Urie para versionar “Under Pressure” con objetos caseros

Una vez más Jimmy Fallon se roba la atención del público mundial con una de sus ocurrencias, en esta oportunidad acompañado por sus colegas de programa The Roots y Brendon Urie, el vocalista de la banda Panic! At The Disco, juntos para regalarle a los televidentes una nueva versión de “Under Pressure”

Como en oportunidades pasadas, Jimmy Fallon y sus invitados interpretaron el clásico de Queen y david Bowie, pero con instrumentos caseros, todo un reto que resultó robándose el show, pues esta vez no solo cantaron los invitados junto al anfitrión, sino también le pusieron sonidos de hogar.

Casa uno desde la comodidad de su casa le puso el toque para sacar adelante la idea del show de Fallon, a quienes vimos en pantallas divididas por cuestiones de la cuarentena.