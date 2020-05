Hora de llorar: Brian May comparte lo que más extraña de Freddie Mercury

El guitarrista que compartió momentos sublimes junto a al legendario Freddie Mercury, juntos llegaron al éxito gracias a Queen, junto a John Deacon y Roger Taylor. Por esta razón, Brian, quien mantiene una vida muy activa en redes sociales y concediendo entrevistas, habló sobre o que más extraña de Freddie.

En una reciente entrevista para el programa Sammy Hagar ‘s AXS TV reveló algunas vivencias que tuvo al lado de Mercury, además de ciertas cosas que extraña de la era de Queen cuando el frontman era Freddie.

“Me encantó escribir para Freddie. Me encantó verlo hacer sus cosas con nosotros. Le darías algo a Freddie y él lo convertiría en otra cosa, lo llevaría al siguiente lugar”, recordó Brian en la entrevista.

Sobre la vida y la pasión de Freddie, May habló sobre los recuerdos que tiene sobre Mercury en el escenario, pues aseguró que los más importante en una agrupación es la euforia del cantante:

“Para mí una canción es sobre el cantante, y la música es sobre canciones porque tienes un mensaje que transmitir y eso es lo que hace el cantante. El resto puede ser importante, pero no es tan importante como la persona que está planteando la idea”.

Además, el escritor de éxitos de Queen como “We Will Rock You” y “Who Wants To Live For Ever” añadió que la interacción con el público era una virtud natural de Freddie Mercury sin importar el escenario o el show.