Hijo de Ozzy Osbourne pone una fecha para el retiro de su padre

Al parecer ‘El príncipe de las tinieblas’ tiene fecha de retiro, esto ha sido comentado por su hijo Jack Osbourne durante la presentación de su nuevo documental.

En “Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne” veremos las más de cinco décadas de Ozzy Osbourne como un emblemático personaje del rock and roll, su infancia en la pobreza, el tiempo que estuvo en prisión, cuando llegó a la banda de metal Black Sabbath, su exitosa carrera en solitario y su faceta como un adorable padre de televisión en pleno siglo XXI.

En esta serie producida por A&E encontraremos entrevistas con Sharon Osbourne, Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis y Post Malone.

Jack habló sobre la actualidad de Ozzy:

“La carrera de mi padre ha sido más bien inconsciente y a estas alturas no le vamos a pedir que se ponga el casco para protegerse. Creo que Greg (director) ha hecho un gran trabajo. Hace 10 años que se hizo el último documental y han cambiado muchas cosas. Creo que mi padre se va a retirar dentro de cinco o diez años por lo que ahora era el momento adecuado para editar el documental”.

Con respecto al Parkinson que padece el padre de los Osbourne, su hijo menor dijo: