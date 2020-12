Harley Quinn posiblemente tendrá novia en próxima cinta de DC

Luego de que se reveló la bisexualidad de Harley Quinn en ‘Aves de Presa’, muchos de los fanáticos de este personaje esperaban verla finalmente en una relación con Poison Ivy o con alguna otra villana, ya que con el Joker no la volveremos a ver amorosamente.

Al parecer, el deseo de muchos se hará realidad, pues según reveló Daniel Richtman, experto en cine y cultura, DC estaría planeando que Harley tenga una novia en una próxima película. No obstante, y para la tristeza de algunos, ese amorío no sería con Poison Ivy.

Ya se especula sobre quién podría ser el nuevo amor de Harley y varios se preguntan si será alguna de sus compañeras de ‘Aves de Presa’, ya que la famosa arlequina coqueteó con Huntress, Renee Montoya y Black Canary en la cinta.

Por el momento, nada de esto ha sido confirmado y tampoco se sabe si Harley Quinn tendrá una película en solitario o nuevamente será una de las protagonistas como en ‘Birds of Prey’ y ‘Suicide Squad’.

Cabe resaltar que a ‘Aves de Presa’ no le fue tan bien como se esperaba y Margot Robbie, en una entrevista con The Hollywood Reporter, manifestó que no hay planes de una segunda entrega, así que en esta cinta no veremos a su nuevo amor.

Sin embargo, en agosto de 2021, volveremos a ver a este personaje en ‘Suicide Squad’ y por el adelanto que se compartió, promete bastante. Habrá que esperar a que el filme llegue a la pantalla grande para ver que sorpresas nuevas trae Harley.