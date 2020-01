Grammy 2020: Aerosmith y su rock hicieron vibrar la noche de premios

Aerosmith se convirtió en el protagonista de los premios Grammy, que se llevaron a cabo en la noche del domingo en Los Ángeles, California.

La banda de Boston inicialmente puso a rockeara los asistentes de este evento con una versión de la canción ‘Living On The Edge’, y luego fusionaron el rock con el hip hop en la canción ‘Walk This Way’ junto a Run D.M.C., la banda de Nueva York.

Además, el vocalista de la legendaria banda Steven Tyler mostró su admiración por el cantante Lizzo, artista que uno de los protagonistas de la noche.

En esta presentación se extrañó en la batería a Joey Kramer, esto ha generado una gran polémica porque el músico demando a la banda de Massachusetts tras negarle participar en estos premios y en homenaje que recibieron el día anterior como ‘Person of the year’, la cual fue organizada por MusiCares.

Según la banda esta decisión se tomó porque el artista no está “emocionalmente y físicamente preparado para tocar con la banda, como él ha reconocido, durante los últimos seis meses”.