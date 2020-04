Gobierno de EE.UU. comprueba oficialmente la existencia de ovnis con 3 videos

El Pentágono de los Estados Unidos publicó una serie de grabaciones por parte de unos pilotos, registros con los que aseguran que “el fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”.

Estas imágenes hacen parte de algunos registros grabados en diferentes épocas, pues algunos llevan circulando desde el 2007 y 2017, pero las primeras grabaciones corresponden al 2004. Los videos fueron grabados por uno de los tripulantes, y los encargados de publicar las posibles pruebas fueron ‘To The Stars Academy’ junto al diario The New York Times entre diciembre del 2017 y marzo del 2018.

Por su parte, la armada de los Estados Unidos se pronunció ante el caso, certificando la veracidad de las grabaciones pero absteniéndose de toda clase de publicación.

La primera grabación fue llamada por los expertos como ‘FLIR1’, y muestra un objeto cuya velocidad logra despistar la vista de los sensores.

En el segundo registro, conocido como ‘Gimbal’, se escucha a uno de los tripulantes decir “mira esa cosa”, mostrando un objeto que, según la grabación, iba a contraviento. El clip pertenece al año 2015.

Por su parte, este último fue conocido ‘Go Fast’; grabado también en el 2015, muestra un objeto volador estar sobre una superficie del agua, mientras que algunos tripulantes se preguntan “¿Qué demonios es eso?” y “¿Qué es eso, hombre?”.