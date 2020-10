Mientras llega el estreno de Wonder Woman 1984, se confirmó que Gal Gadot interpretará a Cleopatra en una nueva película biográfica sobre la reina faraón. La producción estará bajo la dirección de Patty Jenkins, con quien ya trabajó en Wonder Woman.

La noticia fue confirmada por la actriz a través de un trino de su cuenta oficial de Twitter. Allí expresó su emoción por sumarse “a nuevas aventuras” y aseguró que Cleopatra es una de las historias que hace mucho tiempo ha querido contar.

La primera versión de Cleopatra en el cine llegó en 1963 y fue protagonizada por Elizabeth Taylor. Sin embargo, fue un fracaso en taquilla y puso en riesgo a 20th Century Fox.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo

— Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020