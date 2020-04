Fuerte video muestra a un niño con coronavirus desesperado por los síntomas

A través de un blog, la médica estadunidense Anna Zimmerman contó lo difícil que fue para ella y para su hijo de 4 años Lincoln, lidiar con el coronavirus.

Lincoln, tuvo que ser hospitalizado luego de que empezara a presentar graves síntomas, a pesar de que la médica lo retiró de su colegio y clases de natación, y jiu-jitsu.

Aunque la médica quiso proteger a su hijo del virus, el pequeño empezó a presentar síntomas desde el pasado 21 de marzo y su temperatura empezó a aumentar de manera extraña.

Luego de que la salud de Lincoln empezara a empeorar, Anna Zimmerman quiso grabar todo el dolor de su hijo para crear conciencia:

En uno de los videos que grabó la médica, el pequeño no resiste y le pide que pare de esforzarse por él:

“Mamá, esto no vale la pena; Mamá, ¿cuándo va a parar esto? No me siento tan bien, no sirve de nada; Mamá, no voy a ir a casa”.