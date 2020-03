Fanático mostró cómo se vería la nueva evolución de los Super Saiyajin

La icónica serie de Dragon Ball Z ha mostrado los cambios más significativos en los personajes animados de Super Saiyajin, casi que en cada nueva entrega se ha visto una nueva evolución, en la cual han mejorado sus poderes y apariencia.

Durante las transformaciones de las primeras tres etapas de Super Saiyajin, el cabello de Goku se hizo cada vez más largo y se torneo a un color amarillo dorado, sin embargo, este personaje se ha ido alejando de su concepto original y por ello un fanático de la serie, conocido como ‘CELL-MAN’, ha decidido retomarlo y crear la imagen de una nueva fase de este Saiyajin.

De acuerdo al creador de Dragon Ball, este nuevo personaje es mucho más fuerte que el Super Saiyajin Dios, además, su cuerpo es más musculoso, su cabello más amarillo y en este sí se ven las pupilas.

Al parecer Akira Toriyama y Toei Animation han utilizado estos cambios en su apariencia física para mostrar de una manera más simple las transformaciones del Super Saiyajin, pero, resulta increíble cómo se vería si se continuara teniendo en cuenta la idea de su diseño inicial.

Mire aquí la imagen de la nueva evolución:

Evolved Super Saiyan.

A conceptual form combining SS, SS2 and SS3 and multiplying their power further to even outmatch SSG. The interesting part is that God ki has nothing to do with it. 🙂 pic.twitter.com/Hfkdre0yiB

— CELL-MAN 🐢 (@CELLMANart) March 12, 2020