Facebook incluye nuevas reacciones en época de coronavirus

En época de aislamiento a causa del coronavirus, las redes sociales se han vuelto aún más el espacio perfecto para sentirnos más cerca a nuestra familia y amigos.

A partir de la próxima semana, los usuarios de la red social Facebook podrán usar dos nuevos ‘emojis’ de cuidado físico y mental.

Los ‘emojis’ de cuidado son un personaje con un corazón y un corazón morado palpitante, los cuales estarán disponibles para la app y la versión web.

Estas nuevas reacciones se unen a las ya conocidas, con las que las personas han compartido lo que les genera una publicación desde el año 2015.

El Gerente de Comunicaciones EMEA de Facebook, Alexandru Voica, anunció la implementación de los nuevos emojis a través de su cuenta de Twitter:

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020