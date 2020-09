Expiloto de la marina de EE.UU. cuenta impactante encuentro que tuvo con un OVNI

Se trata de David Fravor, un expliloto de la marina de los Estados Unidos y quien relató el encuentro que tuvo con un OVNI, pues según el retirado, el extraño objeto cumplía con las características que hasta ahora conocemos de estas apariciones.

Como un “acto de guerra” calificó el expiloto el encuentro con el OVNI, quien contó en entrevista para Lex Fridman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que el objeto volador no fue identificado por los radares inteligentes de la marina de los Estados Unidos, y que además los dispositivos fueron bloqueados para desactivar los movimientos del objeto, algo que se califica como un acto de guerra, pues bloqueó todas las plataformas militares que estaban activas.

Arega Fravor a su relato que “buscó acercarse al OVNI en varias ocasiones, pero que cada vez que intentaba hacerlo, el objeto aceleraba rápidamente y desaparecía en menos de un segundo”, algo que es imposible de lograr ya que hasta el momento la humanidad no ha creado una tecnología que llegue a ese nivel.

“no creo que la humanidad o el gobierno de los Estados Unidos haya podido desarrollar el tipo de tecnología necesaria para sobrevolar de esa forma y atascar los radares”.

Las imágenes que fueron capturadas por los pilotos David Fravor y Jim Slaight en el 2004 conocieron la luz hasta el 2017, año en el que fueron reveladas al mundo.

De paso, en conversación con el The New York Times, David Fravor describió el avistamiento como un objeto “ovalado de color blanquecino”, y que además no contaba con alas, ni rotores a pesar de volar a pocos metros sobre el agua.