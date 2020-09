Exitosas canciones que nos gustan pero fueron usadas para torturar prisioneros

No todas nuestras canciones favoritas traen los mismos recuerdos a quienes las escuchan, algunos pueden sentir amor, otros pasión, otros ganas de entrar a un mosh y para algunos pueden significar dolor y tortura.

Pese a que existen muchos métodos de torturas rechazados por derechos humanos, la tortura musical hace parte de esta práctica que atenta contra la integridad de los prisioneros, y cuando hablamos de tortura musical, no nos referimos a escuchar Romeo Santos.

Por eso vamos a repasar algunas canciones que increíblemente se usaron para torturar prisioneros.

1. Guns N’ Roses – “Welcome to the Jungle”

Una vez descubrieron que El dictador Manuel Noriega era uno de los más grandes narcotraficantes de Panamá, el ejercito de los Estados Unidos rodeó la embajada y decidió encenderlo con “Welcome to the Jungle” para evitar la violencia, pero hacerlo salir por las buenas.

2. Britney Spears – “Oops!…I Did It Again”

Cuentan los archivos que el gobierno de los Estados Unidos usaba en repetidas ocasiones la canción Oops!…I Did It Again para interrogar a los prisioneros de la cárcel de Guantánamo. El repetir la canción generaba suspenso entre los prisioneros y les hacía pensar que lo peor estaba por venir.

3. Eminem – “The Real Slim Shady”

Benyam Mohammed confesó a Derechos Humanos que cuando fue detenido por una operación secreta Afganistán, “The Real Slim Shady” fue reproducida durante 20 días seguidos, generando a los prisioneros reacciones que atentaban contra la integridad de sí mismos.

4. Barney – “Te quiero yo, y tú a mí”

Puede que parezca gracioso e infantil, más para quienes crecieron con las historias de este personaje, pero lo cierto es que Estados Unidos usaba la frase “Te quiero yo, y tu a mi, somos una familia feliz” para difundir el miedo en el Medio Oriente.

5. Metallica – “Enter Sandman”

Para muchos “Enter Sandman” es más que un himno de Metallica, quizá es una de las canciones más importantes en el repertorio musical de la banda. Según información del Europa Press, en 2003, los estadounidenses encargados de los interrogatorios a los prisioneros de guerra en Irak reproducían la canción 24 horas seguidas para no dejar dormir a los convictos y así generarles choques mentales.