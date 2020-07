Excelente… Gabriel Chávez, voz del “Sr. Burns”, aclara que no tiene COVID-19

El actor de doblaje, Gabriel Chávez, famoso por prestar a su voz al “Sr. Burns” en Los Simpson, negó tener COVID-19, esto después de los rumores que corrieron rápidamente por las redes sociales, donde asociaron a Gabriel con el virus.

Gracias a una transmisión en su cuenta de Facebook, el actor Gabriel Chávez habló sobre cómo avanza su cuarentena y de paso desmintió la noticia, eso sí, agradeciendo a quienes enviaron mensajes de apoyo para que “superara su situación”.

El actor encendió las alarmas después de asegurar que se sentía algo enfermos, por lo que muchos asociaron su situación el el coronavirus.

“Todo empezó a las 6:00 de la mañana, tengo fiebre, pero no miedo, pero duele; no sé si vaya a estar en contacto con ustedes y este es mensaje es para avisarles que probablemente no pueda estar en contacto con ustedes, depende de cómo vaya evolucionando”.

Después de esto, el mismo Gabriel aseguró: “Estoy bien, luego de la bomba que se armó ayer porque creyeron que tenía COVID-19. Me dio una muestra del cariño de la gente”.