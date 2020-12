Esperanza Gómez revela la procedencia de su célebre frase “Juep%&, qué rico”

La actriz porno más famosa de toda Colombia no para de encender con su sensualidad las redes sociales y siempre se encarga de dejar muy poco a la imaginación.

Esta vez en medio de una entrevista con el programa “La tele letal” conducido por Santiago Moure y Martín de Francisco, la colombiana contó hasta el último detalle de su carrera en la industria del cine para adultos.

De acuerdo con Esperanza, nunca se imaginó cuan famosa era la frase hasta que su pareja la hizo percatarse de su expresiones durante los videos o películas que grababa, de hecho, comentó que a las actrices de esta industria no les gusta ver su propio contenido, por lo que ella no tenía idea de lo que decía.

“A la mayoría de las actrices no nos gusta ver nuestro propio contenido. Hacemos los videos pero normalmente no los miramos”.

Esperanza agregó que fue una vez junto a su pareja que pudo darse cuenta de lo seguido que decía la famosa frase.

“La primera vez estaba con mi pareja, a él le encanta la pornografía y es fanático de todos mis videos. Fui a la oficina y me obligó a básicamente sentarme y escuchar una película con volumen y ahí fue donde me di cuenta que yo utilizaba esa expresión”.

En medio de la entrevista, la caldense confesó que no se considera una actriz, que ella no actúa en sus videos y que en el momento en el que tuvo la oportunidad de desarrollarse como actriz dentro de una novela de televisión, descubrió que no era Buena actuando.

“En la pornografía yo no me considero de hecho ni siquiera actriz. Una actriz debe saber actuar, yo normalmente no actúo. Por eso no me dediqué a la televisión normal… En la pornografía simplemente estoy haciendo algo que me gusta y algo que disfruto hacer”.