Españoles piden que James Rodríguez no cobre ni celebre con el Real Madrid

Luego de que el periodista deportivo español Edu Aguirre, quien es muy cercano al Real Madrid y tiene una buena relación con James Rodríguez, asegurara a ‘El chiringuito’, programa de televisión en el que es panelista, que el colombiano realmente la está pasando mal por no ser tomado en cuenta por el director técnico francés Zinedine Zidane y que le pidió que no lo convocará para el partido contra el Athletic de Bilbao el pasado 5 de julio, algunos periodistas españoles y también colombianos como Carlos Antonio Vélez, han comentado que el futbolista no debería cobrar por “negarse a jugar”.

Aunque no se sabe si el colombiano pidió que no lo siguieran convocando, algunos periodistas españoles aseguran que así es.

Durante el programa ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope, en su emisión del pasado 13 de julio, en el que se analizó el partido del Real Madrid contra Granada en el que prácticamente el equipo merengue aseguró el título de LaLiga Española 2019-20, los periodistas fueron duros con James:

Roberto Palomar: “Se me hace peor, profesionalmente, que James haya dicho, si es que se lo ha dicho; – Si no va a contar conmigo, mejor no me convoque”

Juanma Castaño: “Perdona, no es que sea peor, es que, si eso ha ocurrido, deberían quitarle el sueldo de esos días”

Guille Uzquiano: “Y no sé con qué cara va a ir a las celebraciones James. Yo imagino que, si Zidane gana LaLiga el jueves, el sábado en la previa, en la rueda de prensa, iremos ya a preguntar más en profundidad sobre estos temas, de los que suele huir Zidane porque está metido en la competición”

Manolo Lama: “Ya verás cómo cobra la prima por ser campeón, ya lo verás”