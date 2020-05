Elenco de ‘El Príncipe del Rap’ realiza sentido homenaje al tío Phil

Luego de más de 20 años del final de la icónica serie de los 90’s El Príncipe del Rap, el elenco se reunió a través de un streaming y emocionaron a todos sus fanáticos.

El encuentro, se dio durante el programa de Snapchat del actor Will Smith, Will From Home.

En la conferencia estuvieron Smith, Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Joseph Marcell, Karyn Parsons, DJ Jazzy Jeff y Daphne Maxwell Reid, recordando grandes anécdotas, las cuales generaron todo tipo de emociones.

Uno de los momentos más emotivos de la reunión fue cuando el elenco recordó a James Avery, actor que le dio vida al querido Tío Phil y que murió en el 2013 a los 68 años debido a una complicación en una cirugía cardiaca.

En el sentido homenaje se mostró a Avery y su trabajo como el tío Phil, algo que hizo que los demás actores soltaran más de una lágrima.

Sin duda, el video es bastante emotivo y causará más de una emoción en los seguidores de la serie.

Aquí el conmovedor momento: