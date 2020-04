DualSense, el nuevo control inalámbrico para PlayStation 5

Sony presentó su nuevo control inalámbrico para que todos los seguidores de la PlayStation 5, disfruten aún más de sus videojuegos.

La empresa japonesa nos cuenta de manera extensa y detallada todas las caracteristicas de este nuevo control, que sin duda cautivará a todos los gamers:

Hemos alcanzado un hito emocionante con PlayStation 5, ya que estamos comenzando a enviar nuestro nuevo controlador en su diseño final a los desarrolladores que están implementando sus características únicas en sus juegos. Pero primero, queríamos que todos en la comunidad de PlayStation vieran por primera vez el controlador inalámbrico DualSense ™ y escucharan nuestra visión de cómo el nuevo controlador cautivará más de sus sentidos mientras interactúa con los mundos virtuales en los juegos de PS5. Las características de DualSense, junto con Tempest 3D AudioTech de PS5, brindarán una nueva sensación de inmersión a los jugadores.

Cuando se lanzó PS4 en 2013, el controlador inalámbrico DualShock 4 obtuvo una gran cantidad de comentarios positivos de los jugadores y desarrolladores por ser el mejor controlador de PlayStation hasta la fecha, y por presentar funciones avanzadas como el botón Compartir. Esto nos llevó a la siguiente pregunta: ¿cómo construimos sobre ese éxito?

Después de considerarlo detenidamente, decidimos mantener intacto gran parte de lo que los jugadores adoran de DualShock 4, al tiempo que agregamos nuevas funciones y refinamos el diseño. Según nuestras conversaciones con los desarrolladores, concluimos que el sentido del tacto dentro del juego, al igual que el audio, no ha sido un gran foco para muchos juegos. Tuvimos una gran oportunidad con PS5 para innovar al ofrecer a los creadores de juegos la capacidad de explorar cómo pueden aumentar esa sensación de inmersión a través de nuestro nuevo controlador. Es por eso que adoptamos la retroalimentación háptica, que agrega una variedad de sensaciones poderosas que sentirás cuando juegues, como la lentitud de conducir un automóvil a través del barro. También incorporamos disparadores adaptativos en los botones L2 y R2 de DualSense para que realmente puedas sentir la tensión de tus acciones, como cuando dibujas un arco para disparar una flecha.

Esto nos proporcionó un desafío emocionante para diseñar un nuevo controlador que se base en la generación actual, teniendo en cuenta las nuevas características que estábamos agregando. Por ejemplo, con los disparadores adaptativos, tuvimos que considerar cómo encajarían los componentes en el hardware, sin darle una sensación voluminosa. Nuestro equipo de diseño trabajó en estrecha colaboración con nuestros ingenieros de hardware para colocar los disparadores y actuadores. Los diseñadores pudieron dibujar las líneas de cómo se vería y sentiría el exterior del controlador, con el desafío de hacer que el controlador se sienta más pequeño de lo que realmente se ve. Al final, cambiamos el ángulo de los disparadores de mano y también hicimos algunas actualizaciones sutiles al agarre. También tomamos cuidadosamente en consideración las formas de mantener una vida útil de la batería fuerte para la batería recargable de DualSense, y para reducir el peso del controlador tanto como sea posible a medida que se agregaran nuevas funciones.

Para los botones, notará que ya no hay un botón “Compartir” como teníamos con DualShock 4. No se preocupe, no desaparecerá. De hecho, nos hemos basado en el éxito de nuestro primer botón Compartir para ofrecerle una nueva función de botón “Crear”. Con Create, una vez más, somos pioneros en nuevas formas para que los jugadores creen contenido de juego épico para compartir con el mundo o simplemente para disfrutar por sí mismos. Tendremos más detalles sobre esta función a medida que nos acerquemos al lanzamiento.

DualSense también agrega una matriz de micrófonos incorporada, que permitirá a los jugadores chatear fácilmente con amigos sin auriculares, ideal para iniciar una conversación rápida. Pero, por supuesto, si planea chatear durante un período más largo, es bueno tener esos auriculares a mano.

Ahora, hablemos de los colores. Tradicionalmente, nuestros controladores base tienen un solo color. Como puede ver, esta vez tomamos una dirección diferente y decidimos un diseño de dos tonos. Además, cambiamos la posición de la barra de luces que le dará un toque extra. En DualShock 4, se sentó en la parte superior del controlador; ahora se sienta a cada lado de la almohadilla táctil, dándole un aspecto y sensación un poco más grandes.

En total, revisamos varios conceptos y cientos de maquetas en los últimos años antes de decidirnos por este diseño final. DualSense ha sido probado por una amplia gama de jugadores con una variedad de tamaños de manos, para que podamos alcanzar el nivel de comodidad que queríamos, con una gran ergonomía. Nuestro objetivo con DualSense es dar a los jugadores la sensación de ser transportados al mundo del juego tan pronto como abran la caja. Queremos que los jugadores sientan que el controlador es una extensión de sí mismos cuando juegan, ¡tanto que olvidan que incluso está en sus manos!

