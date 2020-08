Don Ramón y la curiosa historia tras la frase “y no te doy otra no más porque…”

Este 9 de agosto se conmemora un año más de muerte de Ramón Valdés, más conocido como Don Ramón gracias a la serie de Roberto Gómez Bolaños, ‘El Chavo del 8’.

Hija de Don Ramón comparte autógrafo que le dio ‘monchito’ e hizo llorar a todo internet

Sin duda alguna, quienes tuvieron la oportunidad de crecer viendo “El Chavo” saben que Don Ramón fue uno de los personajes más importantes de la serie, y es que ser un hombre que debe 14 meses de renta, tener trabajos como vendedor de churros, boxeador, ropavejero, músico, profesor de guitarra, y aparte dejarse cachetear impunemente por Doña Florinda, no debió ser un trabajo fácil. Lo cierto es que “Monchito” siempre ocupará un lugar importante dentro del recuerdo de los fans del “Chavo”.

El Señor Barriga publica foto de Don Ramón cuando joven y en realidad era un “rorro”

Por su parte, sus hijas han mantenido vivo el recuerdo de su padre gracias a las historias que han contado a través de sus redes sociales, donde acompañan las anécdotas con fotografías y videos, dejando en evidencia la maravillosa persona que era Ramón Valdés fuera del set de grabación.

Frases como “Yo le voy al Necaxa”, “qué pasó, qué pasó vamos ahí”, “con permisito dijo ‘Monchito'” son algunas con las que muchos recuerdan a Don Ramon, pero la de “y no te doy otra no más porque…” tiene su propia historia.

via GIPHY

Cuentan las hijas de Valdés, que al igual que en la serie, cuando Don Ramón amenaza a ‘El Chavo’ con pegarle otro coscorrón con la frase “y no te doy otra no más porque…”, no solo era en la serie, el actor también empleaba la amenaza cuando lo hacían enfadar en la vida real.

via GIPHY

Al pobre “monchito” le tocaba aguantarse los golpes de doña Florinda, en su mayoría por culpa de ‘El Chavo’, quien se metía a llorar al barril cuando “ron Damon” lo golpeaba.