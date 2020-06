El director Robert B. Weide pasó de ser un meme a un tatuaje

El director de cine Robert B Weide ha ganado muchísima popularidad en los últimos años gracias a las redes sociales, en específico, porque hace parte de millones de memes.

Habitualmente se usan parte de los créditos donde aparece su nombre, para finalizar escenas incómodas, resultados inesperados o tristes. Los créditos hacen parte de la serie “Curb Your Enthusiasm”.

Lo que al mismo Robert sorprende, es que su nombre ha llegado a hacer parte de tatuajes, pues en sus redes compartió una imagen de un hombre que decidió grabar su nombre en su espalda, de la misma manera que aparece en los créditos.

Para muchos es una manera de expresar lo inesperado que ha sido este 2020 en cuando a diferentes situaciones que se han presentado, así que el contexto de los créditos como final triste, queda perfecto.

Now he can't be buried in a Jewish cemetery.

— Robert B. Weide (@BobWeide) June 18, 2020